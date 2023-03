Buone notizie: tutti in campo i tre infortunati per la rifinitura (ma Meret ha polso fasciato)

Seduta di rifinitura per il Napoli di Luciano Spalletti in vista della gara contro l'Eintracht Francoforte valida per il ritorno degli ottavi di finale

Seduta di rifinitura per il Napoli di Luciano Spalletti in vista della gara contro l'Eintracht Francoforte valida per il ritorno degli ottavi di finale. Buone notizie per il tecnico azzurro, visto che sono regolarmente in campo Kim, Meret e Lozano. Il portiere ha però polso fasciato dopo l'infortunio rimediato prima della gara contro l'Atalanta.