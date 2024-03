Cajuste, speranza per il Barcellona. Ottimismo anche per Rrahmani: le ultime

Ultime sugli infortunati ad un giorno dalla sfida contro il Torino e pensando già al Barcellona

Ultime sugli infortunati ad un giorno dalla sfida contro il Torino e pensando già al Barcellona. Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Cajuste non sarà convocato per il Toro e punta a rientrare in gruppo per il Barça: presenza importantissima per il centrocampo, considerando la scelta della società di non includere nella lista Champions Zielinski, Dendoncker e Demme. In difesa, Rrahmani sarà valutato fino all’ultimo istante utile: ieri ha svolto personalizzato in campo dopo il risentimento all’adduttore destro accusato con la Juve e la sua convocazione per il Torino sarà decisa oggi.