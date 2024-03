Calzona a Sky: "L'obiettivo è vincere: li abbiamo studiati e credo nella mia squadra. Sulla fase difensiva..."

Il tecnico del Napoli, Francesco Calzona, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Barcellona valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League

Il Napoli è migliorato in tanti aspetti. Su cosa avete lavorato?

"La fase difensiva non può essere fatta di fantasia, prendiamo sempre gol ma piano piano abbiamo limitato le occasioni degli avversari. Il percorso è un po' più lungo, c'è voglia di migliorare e mi auguro che domani sera si possa fare meglio".

Soddisfatto delle sue prime settimane al Napoli?

"Per natura non lo sono mai. Abbiamo tantissimo da fare per diventare una squadra vera come quella dell'anno scorso. Non credo che ci riusciremo, ma abbiamo tanti margini di miglioramento".

Xavi ha detto 50% di possibilità per entrambe. È d'accordo?

"Lo ringrazio perché ha speso parole importanti per noi. È un grande allenatore e sono una grande squadra, che non è in crisi ma è in salute. Gli manca qualche giocatore ma ha una rosa ampia. Sono favoriti ma non mi spavento, credo fermamente alla mia squadra".

Partita più importante della stagione del Napoli?

"Sì, è fondamentale, resta uno degli obiettivi principali della nostra stagione. Dobbiamo trovare entusiasmo e certezze da sfruttare poi anche in campionato".

Che partita si aspetta dal Barcellona?

"Hanno un'identità chiara, continueranno a fare quello che sanno perché lo fanno bene. Il Barcellona ha tante soluzioni sia negli uomini che tatticamente. Li abbiamo studiati, speriamo di contenerli e di diventare più squadra noi, visto che non lo siamo. Se lo faremo la partita sarà aperta".