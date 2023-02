Caos biglietti Eintracht-Napoli, resp. Ticketone: “Migliaia di richieste, sold-out in meno di 20’”

I biglietti del Napoli per Francoforte sono stati letteralmente polverizzati e questo ha creato la rabbia dei tifosi azzurri sui social.

I biglietti del Napoli per Francoforte sono stati letteralmente polverizzati e questo ha creato la rabbia dei tifosi azzurri sui social. Amedeo Bardelli, responsabile marketing Ticketone, ha fatto chiarezza ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Tutto normale, non ci sono stati problemi. Mi piace ricordare la procedura d’acquisto che diventerà un pochino più complessa per via della regole dettate dalla Uefa. Bisognava collegarsi al sito Internet della SSC Napoli, riempire un modulo con tutta una serie di informazioni utili alla Uefa e alla polizia tedesca e quindi una volta riempito il modulo (ricordo che era una vendita riservata agli abbonati) veniva rilasciato un codice che ti dava diritto ad accedere all’acquisto, non all’acquisto sicuro.