Caos biglietti: server ingolfati anche per tifosi che non avevano tessera del tifoso

L'edizione odierna del Corriere dello Sport sintetizza la giornata di ieri relativa al caos sul web per l'acquisto dei biglietti per l'Eintracht: "Poco prima di cena, erano le ore 20, la fila s'è ridotta. Tremila, duemila, mille in coda. L'apice nel primo pomeriggio.

Quasi trentamila persone sedute davanti a un computer o con il proprio smartphone sperando di farcela. Qualunque esito è diventato pubblico sui social. Il numero oscillava dai diecimila ai ventimila e variava spesso per diversi motivi: problemi di linea, sistema in tilt, tifosi senza Fidelity Card che attendevano invano il proprio turno (per i biglietti on-line era condizione necessaria ma non tutti lo sapevano)".