Caso Acerbi-Juan Jesus, si attende la decisione del Giudice Sportivo: gli scenari

A inizio settimana arriverà la decisione della Giudice Sportivo sul caso Acerbi-Juan Jesus. Dopo che la Procura Federale ha ascoltato venerdì scorso entrambi i giocatori, il difensore dell'Inter rischia una squalifica di almeno 10 giornate. Sky Sport fa il punto sul caso e svela i possibili scenari.

Le posizioni tra i due calciatori restano distanti, dopo che la Procura Federale ha ascoltato entrambi e ha visionato tutte le le immagini, compresa quella che ritrae da lontano il momento dello scontro. Neanche il dettagliato referto arbitrale ha potuto fare chiarezza sull'accaduto, visto che l'arbitro La Penna non ha sentito direttamente quanto si sono detti i due. E in questo senso non avrebbe aiutato nemmeno l’audio delle comunicazioni tra lo stesso fischietto e la sala Var. Peraltro non ci sarebbero testimonianze in grado di far luce sulla vicenda. Nell’indirizzare la decisione del Giudice, potrebbe incidere il modo in cui Juan Jesus e Acerbi sono risultati agli occhi della Procura, in sostanza chi dei due è apparso maggiormente credibile nel rispondere alle domande.

Cosa rischia Acerbi. Se il Giudice Sportivo ritiene di aver quanto basta per dimostrare la violazione dell’articolo 28 del codice di giustizia sportiva, Acerbi rischia almeno 10 giornate. In caso contrario, il centrale dell’Inter potrebbe comunque essere considerato responsabile di condotta gravemente antisportiva, con una conseguente squalifica minima di 2 giornate.