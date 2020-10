Castel Volturno, il report del club: lavoro di scarico a gruppi. Terapie, palestra e lavoro sul campo per Insigne

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center di Castel Volturno, questo il report reso noto dalla Ssc Napoli: "La squadra in avvio ha svolto lavoro di scarico a gruppi. Successivamente esercitazioni atletiche finalizzate alla forza. Chiusura con circuito in palestra. Terapie, palestra e lavoro sul campo per Insigne".