Castel Volturno, il report del club: le ultime su Osimhen, Zielinski e Meret

Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match di Bergamo contro l'Atalanta in programma sabato alle ore 18 per la 13esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con riscaldamento a secco e torello.

Successivamente il gruppo è stato impegnato in esercizi di rapidità e lavoro tecnico tattico. Meret, Zielinski e Osimhen hanno svolto parte dell'allenamento in gruppo e una parte in palestra.

Jesper Lindstrom è stato visitato in seguito al trauma distorsivo riportato nell'ultima partita con la nazionale danese. Gli esami clinici e strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo tibiale posteriore sinistro. Il calciatore ha iniziato le terapie e lavoro personalizzato in palestra e piscina.