Castel Volturno, il report del club: Lozano in gruppo, personalizzato per Manolas

Seduta mattutina per il Napoli Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domani a San Siro per la 27esima giornata di Serie A (ore 20.45).

La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente esercitazione tecnico tattico e partitina.

Lozano ha svolto l’intera seduta in gruppo. Petagna terapie e lavoro personalizzato in palestra e in piscina.

Rrahmani in seguito ad un fastidio muscolare avvertito ieri in allenamento, dopo gli esami diagnostici effettuati questa mattina presso la clinica Pineta Grande, ha riportato una elongazione del bicipite femorale destro. Sarà rivalutato tra 10 giorni. Manolas ha svolto lavoro personalizzato in campo.