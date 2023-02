Castel Volturno, il report del club: Osimhen ha svolto l'intera seduta con la squadra

Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center.

Fonte: SSCNapoli

Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l'Eintracht Francoforte in programma martedì al Deutsche Bank Park per l'andata dell'ottavo di finale di Champions League (ore 21).

La squadra si è allenata sul campo 3 ed ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto partitina a campo ridotto. Chiusura con lavoro tecnico tattico. Osimhen ha svolto intera seduta con la squadra. Domani allenamento mattutino e di seguito partenza per Francoforte.