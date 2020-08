Cds - Altro affare col Lille per il terzino sinistro, ma serve cedere: già 4 laterali in rosa

Il Napoli si guarda intorno anche per un laterale sinistro di difesa. Nonostante l'affare Gabriel, che dovrebbe sfumare per altri problemi, i rapporti col Lille restano ottimi e - riferisce il Corriere dello Sport - proprio lì gioca il talento croato classe '99 Domagoj Bradaric, ma Giuntoli monitora anche Michal Karbownik del Legia Varsavia. Anche per questa casella però il Napoli deve prima cedere: in rosa ci sono già 4 laterali (Di Lorenzo, Hysaj, Malcuit e Mario Rui) e bisognerà attendere, senza tralasciare a destra anche Faraoni dell'Hellas.