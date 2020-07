CdS - Il Napoli non ha gradito l'apertura di Milik alla Juve: vuole cederlo all'estero con sconto

Il Napoli non ha gradito l'apertura di Arek Milik alla Juventus - c'è già accordo sull'ingaggio - e per questo motivo starebbe pensando di cedere il suo attaccante all'estero con sconto. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che per la Juve la valutazione della punta è di oltre 40 milioni di euro, ma all'estero, con Tottenham e Atletico Madrid in pole position, la società azzurra può anche decidere di valutare la punta sui 30 milioni.