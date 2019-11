CdS - Roma-Napoli, allerta massima: la Questura dispone 300 agenti, indicato ai tifosi l'itinerario

C'è allerta massima per Roma-Napoli. Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, è stato studiato un importante piano di sicurezza per evitare potenziali scontri tra tifosi, dentro e fuori lo stadio. La Questura di Roma ha disposto 300 agenti di Polizia nei dintorni dell'Olimpico, dopo aver studiato a fondo la situazione dell'ordine pubblico per una partita che ormai in notturna non si gioca più. L'orario è la prima precauzione, il fatto di aver vietato la trasferta ai residente nella provincia di Napoli la seconda, il costo esagerato del biglietto (50 euro) il terzo.

SITUAZIONE - Dai controlli della Questura non sono emerse criticità per ora, ma ovviamente dopo i fatti della finale di Coppa Italia del 2014 Roma-Napoli è stata attenzionata come la partita merita, non come una qualsiasi. Il gemellaggio che c'era si è trasformato in antipatia ed è per questo che l'allerta è massima. Difficile quantificare i tifosi che si muoveranno verso la Capitale, anche perché la maggior parte verrà da altre parti d'Italia. La Digos ha comunque suggerito un itinerario da seguire, più sorvegliato e controllato: uscire dal Raccordo Anulare a Salaria (Settebagni).