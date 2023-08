Celta, Benitez: "C'è chi ha la testa altrove, ma non è il caso di Gabri Veiga"

Rafa Benitez in conferenza stampa ha parlato anche di Gabri Veiga in un passaggio sul mercato

Dopo la sconfitta contro l'Osasuna, il tecnico del Celta Gigo Rafa Benitez in conferenza stampa ha parlato anche di Gabri Veiga in un passaggio sul mercato: "Non possiamo controllare il mercato. E' aperto durante le competizioni, gli allenatori si lamentano ogni anno ma non si risolve. Dobbiamo accettare di avere calciatori che possono avere la testa altrove. Non è il caso di Gabri Veiga perché mi ha detto che c'era, ed è sceso in campo. Ma ci sono giocatori che sono qui e domani possono essere in una squadra che affronterai più avanti. E' strano", le parole riportate dai colleghi di Mundoceleste.