Che brutto Politano con l'Italia: "Lento, perde palloni e non trova posizione!"

L'esterno offensivo del Napoli viene bocciato da tutti i quotidiani, a cominciare dal Corriere dello Sport.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

E' Matteo Politano il peggiore in campo dell'Italia - almeno tra i titolari - contro la Macedonia del Nord. L'esterno offensivo del Napoli viene bocciato da tutti i quotidiani, a cominciare dal Corriere dello Sport: "La palla che sogni in qualsiasi riscaldamento, al 41’, è sul piede «buono», il sinistro, ma forse sarà una di quelle traiettorie irregolari oppure quel muro umano che si ritrova davanti, scopre il sapore acido dell’imprecazione al vento: con chi prendersela? Con Alioski oppure con se stesso, che comunque fatica e che rimane nello spogliatoio nell’intervallo"

Voto 5 per il Corriere dello Sport, voto 5 anche per La Gazzetta dello Sport: “Brutta la prima con il “suo” allenatore. Non trova posizione, è lento, non gli riescono dribbling e tagli, esalta lo scatenato Alioski che gli ruba palla e parte in un contropiede pericolosissimo. Fuori dopo 45’”. Infine il giudizio, sempre negativo, del Corriere della Sera: “Perde la palla più pericolosa del primo tempo e si fa respingere da Alioski una delle occasioni migliori: fatica a uscire dalla palude, dimostrando una leggerezza estrema”