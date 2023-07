Ci siamo per Caprile: definito l'acquisto dal Bari, entro domani il prestito all'Empoli

Elia Caprile è sempre più vicino a diventare un portiere dell'Empoli. Dopo la definizione del passaggio dell'estremo difensore dal Bari al Napoli

TuttoNapoli.net

Elia Caprile è sempre più vicino a diventare un portiere dell'Empoli. Dopo la definizione del passaggio dell'estremo difensore dal Bari al Napoli a titolo definitivo, tra oggi e domani il giocatore dovrebbe chiudere l'operazione che lo farà giocare nella prossima stagione con la maglia azzurra, sostituendo dunque Guglielmo Vicario, passato al Tottenham per 20 milioni di euro nelle scorse settimane.

La formula.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW Caprile arriverà in Toscana in prestito secco, per poi far ritorno nel capoluogo Campano nella prossima stagione, con il via libera del Napoli che dovrebbe dunque arrivare nelle prossime ore e con il portiere che si aggregherà ai compagni che sono in questi giorni in Austria in ritiro. Pronto dunque il rinforzo per Paolo Zanetti, che avrà il suo nuovo numero uno.