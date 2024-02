Clamoroso da Milano: "Zielinski ha già svolto le visite con l'Inter!"

GIOVANILI PRIMAVERA, IL NAPOLI DILAGA 4-1 A BARI ED AGGANCIA I PLAYOFF: IN EVIDENZA VIGLIOTTI Il Napoli Primavera ha battuto il Bari per 4-1 nella 18esima giornata del campionato Primavera 2 al centro sportivo "Palmiotta" di Modugno. Il Napoli Primavera ha battuto il Bari per 4-1 nella 18esima giornata del campionato Primavera 2 al centro sportivo "Palmiotta" di Modugno. LE ALTRE DI A CAIRO ATTACCA INTER, MILAN E JUVE: "VOLEVANO FARSI LA LORO SUPERLEGHINA..." (ANSA) - MILANO, 12 FEB - "In assemblea il clima è stato cordiale e senza toni alti, ma quella che hanno voluto fare è sembrata una Superleghina. L'altra era la Superlega, questa è la Superleghina". Il presidente del Torino, Urbano Cairo,... (ANSA) - MILANO, 12 FEB - "In assemblea il clima è stato cordiale e senza toni alti, ma quella che hanno voluto fare è sembrata una Superleghina. L'altra era la Superlega, questa è la Superleghina". Il presidente del Torino, Urbano Cairo,...