Clamoroso dalla Nigeria: Al Hilal-Osimhen, c’è già l’accordo. Bisogna ora convincere il Napoli

Victor Osimhen sarebbe interessato a trasferirsi all'Al Hilal in Arabia Saudita. Mentre il Napoli e Osimhen si sono rifiutati di raggiungere un accordo per il rinnovo del contratto dopo sette incontri, una conversazione con una fonte attendibile rivela che è emerso il potenziale trasferimento del nigeriano in Arabia Saudita. Il giocatore avrebbe già concordato un accordo con il club saudita. Secondo la fonte, il centravanti sta infatti valutando di trasferirsi in Arabia Saudita per guadagnare il ricco ingaggio proposto dai sauditi. Non è una scelta guidata da nessun malcontento nei confronti del Napoli o dei suoi tifosi, ma solo una mossa finanziaria.

Il Napoli resiste. L'Al- Hilal ha già espresso il suo forte interesse per Osimhen e ha offerto inizialmente 100 milioni di euro al Napoli, che però valuta l'attaccante tra 150 e 200 milioni di euro. Il processo di negoziazione è entrato in una fase cruciale. Per ora il cub di De Laurentiis resiste, ma una volta che riceverà un'offerta in linea con la sua valutazione, probabilmente procederà al trasferimento. A riferirlo è il portale nigeriano Soccernet.