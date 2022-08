Clamoroso Sky - C’è una possibilità remota: Simeone al Monza al posto di Petagna

Petagna al Monza era una trattativa chiusa, ma non si è conclusa perché si aspetta il passaggio di Simeone dal Verona al Napoli.

Petagna al Monza era una trattativa chiusa, ma non si è conclusa perché si aspetta il passaggio di Simeone dal Verona al Napoli. Per il Cholito il Verona vuole un obbligo di riscatto, ma il club di De Laurentiis non lo vuole concedere. Per questo motivo si è alzato un po’ il prezzo del prestito. Si sta ancora discutendo, ma c’è una possibilità molto remota. Potrebbe accadere che Simeone accetti Monza e possa far saltare il trasferimento di Petagna. Il club brianzolo ha sempre seguito l’argentino, che finora ha sempre detto di no. A riferirlo è Sky Sport.