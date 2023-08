Clamoroso Osimhen, l'amico-giornalista: "Forse indosserà il blu di un'altra squadra", poi cancella il tweet

GIOVANILI IL NAPOLI BLINDA RUSSO, GIOIELLO 2005 DELLA PRIMAVERA: RINNOVO FINO AL 2027 Il Napoli blinda Lorenzo Russo, centrocampista classe 2005 e gioiello della formazione Primavera. Il Napoli blinda Lorenzo Russo, centrocampista classe 2005 e gioiello della formazione Primavera. LE ALTRE DI A L'ATALANTA STA PER SOFFIARE SCAMACCA ALL'INTER: AFFARE DA 30MLN, I DETTAGLI Il nome di Gianluca Scamacca è al centro delle trattative e del calciomercato in questo momento. L'Inter è forte sul calciatore tanto che Simone Inzaghi ha parlato con la punta del West Ham per confermargli la sua fiducia e la volontà... Il nome di Gianluca Scamacca è al centro delle trattative e del calciomercato in questo momento. L'Inter è forte sul calciatore tanto che Simone Inzaghi ha parlato con la punta del West Ham per confermargli la sua fiducia e la volontà...