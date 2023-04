CLASSIFICA - Addio record per il Napoli! Il Milan si riporta al terzo posto

Sfuma il record di 102 punti per gli azzurri, che a 10 giornate dalla fine possono ora raggiungere al massimo quota 101.

Il Milan travolge a sorpresa il Napoli e, seppur non cambiando certo le sorti del campionato, scavalca in graduatoria sia la Roma sia l'Inter piazzandosi al terzo posto. Sfuma il record di 102 punti per gli azzurri, che a 10 giornate dalla fine possono ora raggiungere al massimo quota 101. Di seguito la classifica aggiornata di Serie A.