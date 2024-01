CLASSIFICA - Il Napoli crolla al nono posto: zona Champions sempre a -5

Fondamentale successo per la Lazio di Maurizio Sarri, che torna a rivedere vicina la zona Champions League.

Fondamentale successo per la Lazio di Maurizio Sarri, che torna a rivedere vicina la zona Champions League. Con l'1-2 in casa dell'Udinese, terza vittoria consecutiva per i capitolini in biancoceleste, la Lazio vola infatti al 6° posto momentaneo in classifica e a soli 4 punti dal 4° posto ad oggi occupato dalla Fiorentina. Crolla invece il Napoli, sconfitto sonoramente per 3-0 in casa del Torino e alle prese con un'annata terribile. Sorpassati anche dalla stessa Lazio, i campioni d'Italia in carica concludono il loro girone d'andata con soli 28 punti in 19 partite, un bottino che li colloca al 9° posto, un punto più avanti proprio del Toro che invece è rinfrancato da tre punti tanto pesanti.

La classifica aggiornata

Inter 48 punti

Juventus 43*

Milan 39

Fiorentina 33

Bologna 32

Lazio 30

Atalanta 29*

Roma 28*

Napoli 28

Torino 27

Monza 25

Genoa 21

Lecce 21

Sassuolo 19

Frosinone 19

Udinese 17

Cagliari 15

Verona 14

Empoli 13

Salernitana 12*

* una partita in meno