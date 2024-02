CLASSIFICA - Il Napoli crolla al nono posto: zona Champions sempre a -7

Vittoria fondamentale per il Milan nella sua rincorsa alle prime posizioni della classifica, mentre arriva un altro tonfo doloroso per il Napoli.

Vittoria fondamentale per il Milan nella sua rincorsa alle prime posizioni della classifica, mentre arriva un altro tonfo doloroso per il Napoli. I rossoneri piegano per 1-0 gli azzurri a San Siro e volano a 52 punti, uno in meno rispetto alla Juventus che sarà in campo domani contro l'Udinese. Il Milan è stabile al terzo posto e ora torna a guardare davanti, anche se l'Inter è distante otto punti con una gara da recuperare. Il Napoli è invece addirittura nono in classifica, a -7 dal quarto posto occupato dall'Atalanta.

La classifica aggiornata

Inter 60 punti (23 partite giocate)

Juventus 53 (23)

Milan 52 (24)

Atalanta 42 (23)

Bologna 39 (23)

Roma 38 (24)

Fiorentina 37 (23)

Lazio 37 (23)

Napoli 35 (23)

Torino 33 (23)

Monza 30 (24)

Genoa 29 (24)

Lecce 24 (24)

Frosinone 23 (24)

Empoli 21 (24)

Sassuolo 20 (23)

Udinese 19 (23)

Hellas Verona 19 (24)

Cagliari 18 (24)

Salernitana 13 (24)