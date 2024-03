CLASSIFICA - Il Napoli fallisce l'aggancio al 6° posto: -3 dalla Roma e -7 dal Bologna

Passo falso del Napoli per la rincorsa Champions. Nell'anticipo della 28esima giornata di Serie A, infatti, la squadra di Calzona pareggia 1-1 col Torino e resta alle spalle dell'Atalanta a quota 44. Al Maradona, nel primo tempo, ci pensano i due portieri Milinkovic-Savic e Meret a tenere tutto in equilibrio, nella ripresa Kvaratskhelia (61') sblocca il match su assist di Mario Rui e Sanabria (64') pareggia in rovesciata sugli sviluppi di un corner.