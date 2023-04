CLASSIFICA - Il Napoli impatta ancora col Verona: +14 sulla Lazio

Il Napoli non va oltre lo 0-0 con l'Hellas Verona al Maradona, ma mantiene un netto vantaggio sulle altre squadre: sono.

Il Napoli non va oltre lo 0-0 con l'Hellas Verona al Maradona, ma mantiene un netto vantaggio sulle altre squadre: sono 14 i punti di vantaggio sulla Lazio seconda in classifica. Punto preziosissimo per l'Hellas, che pareggia per il terzo anno consevutivo al Maradona e si porta così a 23 punti, a tre lunghezze dal quartultimo posto occupato dallo Spezia.