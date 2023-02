Il Napoli supera anche la Cremonese, 3-0 al Maradona, e vola sempre più in alto in classifica.

Gli azzurri, in attesa di Sampdoria-Inter, allungano ancora sui nerazzurri secondi in classifica. Il distacco ora è di più 16!