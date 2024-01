CLASSIFICA - Un punto a testa per Napoli e Lazio: gli azzurri raggiungono la Roma

Un punto a testa e un passettino in avanti in classifica sia per la Lazio che per il Napoli.

Un punto a testa e un passettino in avanti in classifica sia per la Lazio che per il Napoli. Lo 0-0 maturato all'Olimpico ovviamente non cambia la stagione delle formazioni di Sarri e Mazzarri, dirette concorrenti per un posto in Champions League.

La Lazio, con questo risultato, aggancia la Fiorentina a quota 34 punti: i viola hanno però una partita in meno rispetto ai capitolini, quella che giocheranno questa sera al Franchi contro l'Inter capolista.

Aggancio anche per il Napoli, che va a 32 punti come la Roma, una lunghezza dietro il Bologna in una corsa al quarto posto sempre più accesa.

Juventus 53 (22 partite giocate)

Inter 51 (20)

Milan 46 (22)

Atalanta 36 (21)

Fiorentina 34 (20)

Lazio 34 (21)

Bologna 33 (21)

Roma 32 (21)

Napoli 32 (21)

Torino 31 (21)

Genoa 28 (22)

Monza 28 (22)

Frosinone 23 (22)

Lecce 21 (22)

Sassuolo 19 (21)

Hellas Verona 18 (22)

Udinese 18 (22)

Cagliari 18 (22)

Empoli 17 (22)

Salernitana 12 (21)