Colpo di scena Zielinski? Auriemma: "Ha cambiato idea, vuole rinunciare all'Arabia!"

© foto di www.imagephotoagency.it

Colpo di scena, Piotr Zielinski verso la permanenza? A scriverlo è Raffaele Auriemma tramite il suo account Twitter: "Zielinski ha cambiato nuovamente idea! Fino ad ulteriore e nuova decisione, pare abbia deciso di rinunciare alla cascata di soldi che gli sarebbe caduta addosso andando in Arabia. Nei due giorni di riposo raggiungerà in Polonia la moglie che ha già detto di no".