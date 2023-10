Come dar torto a Raspadori: non vedeva l'ora arrivasse la sosta

Garcia fa finta di non capirlo pur di schierarlo, ma Raspadori spesso in campo non fa rima con Raspadori valorizzato

Giacomo Raspadori esulta per la sosta per le nazionali. Ritroverà Spalletti con l'Italia e tornerà a giocare da centravanti. Nel suo ruolo. A divertirsi. D'altronde il calcio è uno sport semplice. Garcia lo sta utilizzando come esterno o mezzala ma l'ex Sassuolo è semplicemente un attaccante.

Garcia fa finta di non capirlo pur di schierarlo, ma Raspadori spesso in campo non fa rima con Raspadori valorizzato. Riuscì a valorizzarlo di più Spalletti lo scorso anno facendolo giocare poco. Memorabili i gol all'Ajax, per intenderci. Da prima punta. Non si ricordano notti magiche da esterno per Raspadori. Per sua fortuna ora c'è la sosta. Va da Spalletti a fare la punta. Ne sarà felice.