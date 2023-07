Come funziona il mercato senza Giuntoli? Questo il sistema Napoli

L'edizione odierna del Corriere dello Sport prova a spiegare come opera la squadra mercato azzurra dopo l'addio del direttore sportivo.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport prova a spiegare come opera la squadra mercato azzurra dopo l'addio del direttore sportivo. E la struttura più o meno non è stata rivoluzionata:

"Il mercato lo fa Adl, che aspetta le relazioni di Micheli e di Mantovani, ma anche di de Cobellis e di Sinicropi, che si confronta sui numeri con l’ad Chiavelli e che poi decide. Il modello-Napoli procede secondo usi e costumi ramificati negli anni e l’ultima parola, che sintetizza la filosofia del club e mischia le esigenze del campo con quelle del bilancio, appartiene al presidente".