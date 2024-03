Con Calzona tornati i veri Kvara e Osimhen: destino già scritto per entrambi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta Sportiva di oggi fa le carte a Napoli-Juventus, puntando in particolare sulla coppia gol azzurra, cioè Osimhen-Kvaratskhelia, finora decisamente in chiaroscuro nell'annata napoletana.

"Osi-Kvara: rieccoli Mercoledì, nel recupero con il Sassuolo, per la prima volta in stagione, quando ormai i più disperavano di rivederlo, è riapparso il Napoli del tricolore: aggressivo, entusiasta, alto, disinvolto nella conclusione, spietato nella esecuzione, fatta la tara della fragilità degli emiliani. Un 6-1 griffato da Osimhen (3 gol) e Kvaratskhelia (2), con scambio di assist a consacrare la ritrovata potenza di coppia. Nella stagione scorsa erano stati loro a lanciare l’assalto al titolo, fin dalla prima giornata di campionato, a Ferragosto: 5-2 a Verona. Aprì il georgiano, raddoppiò il nigeriano. E alla seconda giornata, contro il Monza, subito il bis: doppietta di Kvara, rete di Osi nel 4-0 al Maradona".

Insomma, la sfida di oggi contro la Juventus passerà molto dalle loro invenzioni. Osimhen è in scadenza a giugno 2026 dopo il rinnovo ponte e probabilmente saluterà Napoli al termine della stagione, mentre Kvaratskhelia chiede un prolungamento da tempo - cioè dallo Scudetto della scorsa annata - che per ora non è successo. Sarebbe preventivato e preventivabile, almeno sulla carta, ma non è ancora firmato.