Con Mazzarri non si segna? No, non si tira neanche: fuori casa un tiro ogni 57’

Il Napoli è incappato nella quinta sconfitta in campionato della gestione Mazzarri (su 11 partite), complessivamente l'ottavo ko nelle 16 partite dal suo ritorno. Uno score negativo, non solo nei risultati ma anche e soprattutto nel gioco e nei numeri offensivi, a dir poco disastrosi.

L’ultimo gol in trasferta messo a segno dagli azzurri risale allo scorso 25 novembre 2023 contro l'Atalanta di Gasperini. Da quel momento in poi ben cinque gare fuori casa senza segnare. Non accade addirittura dal 1979: in quel caso i partenopei rimasero a secco di gol in sei gare fuori casa di fila in Serie A.

Ma c’è di più: il Napoli non solo fatica a segnare, ma addirittura a tirare in porta. Nelle ultime 5 partite giocate lontano dal Maradona (Juventus, Roma, Torino, Lazio e Milan), gli azzurri hanno effettuato appena otto tiri nello specchio. Una conclusione ogni 57 minuti (Dati Lega Serie A). Una sterilità offensiva figlia anche dei continui cambi tattici di Mazzarri e di un atteggiamento estremamente difensivo che sta penalizzando un parco attaccanti di altissimo livello.

Juventus: 1 tiro in porta

Roma: 2 tiri in porta

Torino: 3 tiri in porta

Lazio: 0 tiri in porta

Milan: 2 tiri in porta