Conte a Sky: "Napoli l'unica ad aver dato fastidio alla Juve, contenti della vittoria"

Antonio Conte, allenatore dell'Inter, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Napoli: "Abbiamo affrontato una squadra forte che in questi anni è stata l'unica a dar fastidio alla Juventus. Ha una rosa di ottimi giocatori con innesti di qualità. Merito a noi che abbiamo fatto una buonissima partita. Non era semplice giocare dopo la vittoria dell'Atalanta a Parma. Eri forzato a vincere. Queste sono situazioni importanti per abituarci a sentire la pressione di chi sta dietro. Oggi è arrivata una risposta bella, da squadra compatta, che ha affrontato la situazione nel migliore dei modi. Sono veramente contento per i ragazzi".