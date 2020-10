Conte perplesso in caso di rinvio di Juve-Napoli: con 6 positivi dovrà comunque giocare il derby

Antonio Conte indispettito nel caso in cui Juve-Napoli dovesse essere rinviata, considerando l'emergenza Covid di casa Inter che non sembra però mettere in discussione la disputa del derby contro il Milan. Così scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera.

"L’Inter ovviamente è preoccupata dalla situazione. I sei positivi avvicinano i nerazzurri al numero di contagiati necessario per poter chiedere il rinvio del derby in base al regolamento varato dalla Lega per fronteggiare il caso Genoa: ne occorrono dieci complessivi in sette giorni (trascorso questo periodo un giocatore non viene più conteggiato nell’elenco). La società ha sempre fatto sapere di non avere intenzione di creare nuovi casi deflagranti per lo svolgimento del campionato, nel rispetto delle norme, anche se Conte è in fibrillazione. Il Napoli non ha affrontato la Juve con due contagiati, l’Inter al momento dovrebbe giocare il derby nonostante le sei assenze a causa del Covid e questo lascia molti dubbi nell’allenatore.