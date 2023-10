Conte rifiuta, ma c'erano altri tre allenatori in lista che ADL ha scartato

Si va avanti con Rudi in attesa di una svolta che, se non dovesse arrivare già a Verona alla ripresa del campionato rimetterebbe tutto in discussione

Ora che Conte ha rifiutato la panchina del Napoli, si va avanti con Rudi in attesa di una svolta che, se non dovesse arrivare già a Verona alla ripresa del campionato rimetterebbe tutto in discussione in un istante. Ancora una volta. La lista dei candidati proposti (Lopetegui) e valutati (Tudor e Gallardo, un’idea del ds Meluso) non è stata mai realmente aperta da De Laurentiis: voleva Conte e soltanto lui. Lo scrive il Corriere dello Sport.