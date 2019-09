Convenzione, anche Edo De Laurentiis all'incontro: "Lavoriamo alla firma per fare altri lavori"

E' in atto la discussione tra Aurelio De Laurentiis e il capo di gabinetto del Comune Attilio Auricchio. Incontro in corso all'Hotel Vesuvio dalle 12.20 - come si legge su Il Mattino - ed è presente anche Edo De Laurentiis, che in una pausa lavori ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dal quotidiano nella sua edizione online:

"Stiamo lavorando per firmare una convenzione che sia utile per il Comune, per la società ma soprattutto per i tifosi in uno stadio rinnovato. Il Napoli Calcio sta valutando punto per punto il documento, anche perché la società ha intenzione, se ve ne fosse la possibilità, di portare ulteriori miglioramenti alla struttura sportiva".