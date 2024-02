Coppa Italia, miracolo GeVi Napoli Basket! Trionfo in finale contro la strafavorita Milano!

E' una GeVi Napoli Basket dei miracoli quella che trionfa in Coppa Italia nella finalissima di Torino contro l'A7 Emporio Armani Milano 77-72.

E' una GeVi Napoli Basket dei miracoli quella che trionfa in Coppa Italia nella finalissima di Torino contro l'A7 Emporio Armani Milano 77-72. Avanti per tutto il match la squadra di coach Milicic tiene la rimonta di Milano nell'ultimo quarto da cardiopalma e porta a casa una strameritata storica vittoria.

Coach Milicic al termine del match: "L'abbiamo fatto per tutta Napoli! E' un qualcosa che la città ricorderà per sempre!". E' la terza Coppa Italia per il basket napoletano, diciotto anni dopo l'ultima volta.