Corbo su Calzona: "Ce la fa, se blocca le invasioni barbariche di De Laurentiis"

"Francesco Calzona è affidabile, caparbio nel silenzio, calabrese di Vibo Valentia, vice di Sarri e di Spalletti. Se ne ricorda l’indipendenza. Ce la fa, se blocca le invasioni barbariche di De Laurentiis". Questo il pensiero di Antonio Corbo, che nel suo editoriale per Repubblica scrive del nuovo cambio sulla panchina del Napoli: "Il solo che sa tutto, ma non conosce se stesso. Grande imprenditore, stile intermittente, ritiene di conoscere il calcio. I risultati dimostrano il contrario quando fa da solo, senza Giuntoli e con il suo cerchio magico.

Fa tornare Franco Sinatti, era ora. Ottima ripartenza. Rimetterà in ordine una squadra imbalsamata. Ha fondo: perché rimonta a volte nel finale. Ma scadente in accelerazione e decelerazione. Nessuno scatta né si smarca. Una incognita Marek Hamsik. Ha 4 pregi. Una limpida figura, sa parlare alla squadra, dà molto valore al danaro, non va ai confronti duri. Meno che mai con un presidente. Chissà se per il Napoli questo è un pregio".