Coreografie vietate e controlli serrati: la Polizia blinda Francoforte per il Napoli

" Settore ospiti tutto esaurito da tempo e partita che viene considerata ad altissimo rischio di scontri per via dei gemellaggi incrociati che, di fatto, rendono gli ultrà di Napoli ed Eintracht "rivali". L'edizione odierna de Il Mattino pone l'attenzione sui possibili scontri tra le tifoserie in vista della sfida di Francoforte.

"I vigili del fuoco di Francoforte, per timore che possa succedere qualcosa all'interno dello stadio, hanno deciso di vietare le tradizionali coreografie - finanziate direttamente da una colletta tra i calciatori dell'Eintracht - fatte di fumogeni in curva prima del match, ed è polemica in Germania. Controlli serrati per i tremila sostenitori del Napoli attesi a Francoforte già da questo primo pomeriggio: il grosso della spedizione arriverà domattina".