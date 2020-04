CorSera - Soluzione estrema se il calcio non riprende: niente scudetto ma 3 punti a partita col Napoli in EL

Il calcio pianifica il futuro: vuole si torni a giocare, sa bene che non c'è certezza di ciò. Per questo, spiega il Corriere della Sera, la Figc sta ragionando anche sull’ipotesi peggiore: che non si torni in campo. In quel caso lo scudetto - si legge - potrebbe non essere assegnato, ma la classifica avrebbe un volto con un meccanismo semplice: assegnare 3 punti a ciascuna squadra per il numero di partite che mancano alla fine. Juve, Lazio, Inter e Atalanta andrebbero in Champions, Roma e Napoli in Europa League (azzurri avrebbero 75 punti, i 39 attuali più i 36 virtuali delle 12 partite che mancano) e il Verona (per differenza reti) ai preliminari della stessa Coppa. Retrocederebbero Spal e Brescia.