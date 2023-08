Cosa cambia Garcia per il Sassuolo: due novità per un Napoli più imprevedibile

Come sarà il primo Napoli che vedrà il Maradona questa stagione stasera contro il Sassuolo? Simile a quello di Luciano Spalletti

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Come sarà il primo Napoli che vedrà il Maradona questa stagione stasera contro il Sassuolo? Simile a quello di Luciano Spalletti, ma con qualche novità portata da Rudi Garcia. Lo scrive La Gazzetta dello Sport: "Stasera il nuovo allenatore presenterà in un Maradona pieno di gente e di entusiasmo un Napoli vecchio, negli uomini, ma con idee nuove. Questo non significa che al Napoli non continui a piacere a gestire la sfera, perché l’intento di Garcia non è certo quello di cancellare il patrimonio tecnico-tattico portato da Luciano Spalletti, piuttosto provare a dare ai suoi uomini più armi per affrontare gli avversari e aggirare le difese meglio organizzate.

Anche quando c’era qualche sbavatura nella costruzione, con il colosso dagli occhi a mandorla tutto diventava meno complicato. Ora bisogna supplire con l’organizzazione alla sua mancanza. E qui veniamo a un altro punto e a una difesa che sta un po’ più “bassa” e raccolta. Un modo anche per dare autostima al reparto, che perdendo un campione come Kim – capace anche di grandi recuperi in campo aperto – deve trovare nuovi equilibri e dunque giustamente Garcia vuole evitare pericoli eccessivi.

Appena Garcia ha avuto i suoi uomini migliori a disposizione, nelle sue sedute c’è sempre uno spazio dedicato al tiro, in particolare da fuori area".