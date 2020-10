Covid-19, paga solo il calcetto! Tutti i dettagli del nuovo Dpcm che fa discutere

Paga solo il calcetto. Che sarà vietato come principale sport di contatto. Nel nuovo dpcm in vigore tra poche ore tra le novità principali c'è quella del divieto di giocare tra amici a pallone. Le palestre e le piscine resteranno aperte - si legge sull'edizione odierna de Il Mattino - così come al momento non dovrebbero esserci novità per i mezzi di trasporto né per gli spettacoli con nessuna riduzione del numero di spettatori. Per bar e ristoranti sarà proibito consumare in piedi davanti ai locali dopo le 30 mentre per il pubblico impiego andrà in smart working il 60-70% del personale.