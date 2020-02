Cronache di Napoli - ADL ha scelto Gattuso: a marzo rinnoverà fino al 2022!

Rino Gattuso sarà l’allenatore del Napoli anche nella prossima stagione. Questa l’indiscrezione diffusa da Cronache Di Napoli, che spiega come in primavera il tecnico firmerà un nuovo contratto con il Napoli, con Aurelio De Laurentiis che dunque non eserciterà la clausola d’uscita prevista dall’attuale accordo con il tecnico.

Il quotidiano spiega come la volontà del patron sia stata confidata a Jorge Menders, definito ‘agente ombra’ di Gattuso che sulla carta non ha un effettivo procuratore. Il tecnico dovrebbe firmare un accordo sino al giugno 2022 con un ingaggio da 3 milioni a stagione più bonus legati ai risultati.