Ct Nigeria: "Osimhen ha tanta voglia di giocare, vediamo se il Napoli lo farà partire"

Augustine Owen Eguavoen, ct della Nigeria, ha parlato delle condizioni di Osimhen in una intervista rilasciata a Brila.ng: "Innanzitutto speriamo che stia bene e che possa recuperare quanto prima possibile. Sono sicuro che Victor ha tanta voglia di giocare e aiutare la sua nazionale, ma soprattutto deve recuperare al meglio la sua condizione e poi dovremmo capire se il Napoli lo lascerà partire. Lavoreremo con il gruppo che ha tenuto insieme Rohr in questi anni, la maggior parte dei calciatori si conosce da tempo e gioca insieme da tempo, ma non escludo che possano esserci alcuni volti nuovi tra le convocazioni. Se Osimhen non dovesse essere con noi, abbiamo altri bravi giocatori che possono sostituirlo".