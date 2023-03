Ct Nigeria sarà al Maradona: "Osimhen tra i primi al mondo, ma vuole diventare il numero 1"

Il Ct della Nigeria José Peseiro quest'oggi sarà allo stadio Diego Armando Maradona anche per seguire da vicino le sue stelle, Osimhen e Lookman

Il Ct della Nigeria José Peseiro quest'oggi sarà allo stadio Diego Armando Maradona anche per seguire da vicino le sue stelle, Osimhen e Lookman: "Sono arrivato ieri. Oggi sarò allo stadio per la sfida con l’Atalanta. È come scegliere tra mamma e papà. Osimhen sta rendendo straordinarie le cose più semplici. Gli ho appena parlato, ma ci messaggiamo di continuo. Mi scrive dopo ogni allenamento. Vive con l’idea di diventare il miglior attaccante al mondo, ed è già tra i primi. Cos’è che non sa fare? Fisicamente è dominante, calcia forte, è bravo di testa, quando lo marchi non sai mai dove si gira.