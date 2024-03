Da escluso con Mazzarri ad uomo della provvidenza: il ritorno di Jack Raspadori

Sull'edizione odierna di Repubblica si sottolinea la rinascita dell'attaccante

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Da possibile caso a uomo della provvidenza: lo strano caso di Jack Raspadori. Sull'edizione odierna di Repubblica si sottolinea la rinascita dell'attaccante, che con Mazzarri era finito ai margini e che con Calzona è stato autore di un assist a Cagliari e del gol vittoria contro la Juventus: "L’esempio lampante ha la faccia pulita e rassicurante di Giacomo Raspadori. Il centravanti della nazionale era diventato addirittura un caso a gennaio durante l’assenza di Osimhen.

Jack non è riuscito a fare la differenza e Mazzarri gli ha preferito Simeone. Calzona lo ha recuperato facendolo sentire importante e decisivo. Gli ha chiesto la disponibilità di giocare sulla fascia e Raspadori non ha battuto ciglio offrendo prestazioni di sostanza pur non essendo la corsia destra la sua preferita. Lo ha dimostrato pure contro la Juventus: grande sacrificio al posto di Politano per aiutare Di Lorenzo e alla fine la zampata del campione in occasione del 2- 1, il guizzo dell’attaccante completamente recuperato alla causa".