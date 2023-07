Da Firenze - Doppio obiettivo in casa viola: Napoli su Castrovilli e Milenkovic

E così il club partenopeo sembra aver puntato due viola, Nikola Milenkovic e Gaetano Castrovilli

© foto di Federico De Luca 2023

Il Napoli guarda in casa Fiorentina. Secondo quanto riportato da Firenzeviola.it, col nuovo ciclo di Rudi Garcia gli azzurri si rifaranno il look in estate, anche complici alcune partenze scontate e situazioni di rinnovo difficilmente sbloccabili. E così il club partenopeo sembra aver puntato due viola, Nikola Milenkovic e Gaetano Castrovilli, due operazioni in potenza difficili ma che potrebbero essere sbloccato dal desiderio dei due calciatori di cimentarsi in Champions con la maglia dei Campioni d'Italia.

Il difensore serbo potrebbe essere l'ideale sostituto di Kim Min Jae, promesso sposo del Bayern Monaco. Il coreano dovrebbe svolgere le visite mediche coi bavaresi nella prossima settimana, dopodiché al Napoli arriverà una pioggia di milioni, i 58 milioni della clausola che il Bayern pagherà in toto. Con questi soldi, De Laurentiis potrebbe tentare l'assalto a Milenkovic, difensore monitorato da tempo dal Napoli.

Dalle parti di Fuorigrotta seguono con interesse anche Castrovilli: il dieci della Fiorentina potrebbe essere il sostituto ideale in caso non si sblocchi il rinnovo di contratto di Piotr Zielinski, in scadenza a giugno 2024. Stessa data di scadenza anche per il contratto di Castro, le cui trattative per il rinnovo sembrano bloccate. Da Napoli sono sicuri che come caratteristiche tecniche il classe '97 potrebbe rimpiazzare al meglio Zielinski. Sui viola soffiano venti napoletani: le due potenziali trattative sono lungi dal concretizzarsi, per adesso c'è da registrare l'interessi del Napoli su due giocatori che sono stati centrali nel recente passato della Fiorentina.