Da Italiano a Calzona: tutti gli allenatori che ADL ha in mente per giugno

TuttoNapoli.net

Conte è la priorità per la panchina del Napoli, ma ci sono altri allenatori che De Laurentiis sonda, tutti italiani. Il casting è ormai partito. Ecco tutti gli altri nomi come si legge sul Corriere dello Sport.

"Vincenzo Italiano non è mai sparito dai radar. Ma a De Laurentiis sta piacendo, e tanto, anche Raffaele Palladino. Nel mistero di settimane già dense, c’è un viaggio all’estero di De Laurentiis con meta sconosciuta: Franceso Farioli, 34 anni, allena e dunque vive a Nizza, è stato protagonista di una fase ascendente della stagione assai sorprendente ed ora attraversa una crisi che non ne ha ammorbidito l’esplosione. Ma dai pretendenti a quel trono che si chiama panchina non può essere escluso Francesco Calzona".