Da Londra - Conferme su Almada! Contatti diretti tra gli agenti e il Napoli: la richiesta dell’Atlanta

TuttoNapoli.net

Arrivano conferme all’indiscrezione lanciata quest’oggi da Radio Kiss Kiss Napoli in merito ad un forte interesse del Napoli per Thiago Almada. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, ci sono stati contatti diretti tra gli agenti del calciatore e il club azzurro. Il Napoli vuole il talento classe 2001, ma non è ancora fatta. L’Atlanta United chiede minimo 20 milioni per il cartellino dell’argentino.