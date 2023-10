Da Mario Rui a Lindstrom: tutte le novità di Garcia per la Fiorentina

Potrebbero essere diverse le novità di formazione per Garcia in vista della gara contro la Fiorentina di domenica

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Potrebbero essere diverse le novità di formazione per Garcia in vista della gara contro la Fiorentina di domenica. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Mario Rui o Olivera? In vantaggio c’è il primo, che ha giocato con l’Udinese e può rientrare domenica. Garcia riflette: a destra, in attacco, Lindstrom oppure Raspadori o Elmas, per consentire a Politano di recuperare;

poi (forse, chi può dirlo?), uno in mezzo al campo, settore in genere inavvicinabile, con rotazioni che si perdono nella notte dei tempi: perché rimane Frosinone (prima giornata di campionato, 19 agosto) l’unica volta in cui il terzetto Anguissa-Lobotka-Zielinski è stato smontato. E pure quella fu una scelta obbligata, però: tutta colpa di un precedente affaticamento di Anguissa, che costrinse Garcia a puntare (per 45') su Cajuste".